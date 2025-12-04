Українська стрибунка у воду Лискун отримала російське громадянство

Стрибунка у воду Софія Лискун, яка раніше виступала за збірну України, змінила громадянство на російське.

Про це повідомили пропагандистські медіа.

Лискун заявила, що вирішила змінити громадянство через нібито некомпетентний підхід до підготовки спортсменів в Україні. За її словами, керівництво збірної дорікало їй за контакти з першою тренеркою, яка виїхала до Росії.

Також дівчина стверджує, що в Києві тренерів бракувало, а частина фахівців приходили з інших видів спорту. Через це вона буцімто не бачила розвитку і звернулася до психіатра та психотерапевта.

За її словами, в їхньому басейні в Києві висіло гасло «Спорт поза політикою», але «під удар потрапляли саме спортсмени». Лискун сказала, що для неї неважливо, у якій державі виступати.

У коментарі виданню «Чемпіон» президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт здивувався, що спортсменка прийняла таке рішення, оскільки, за його словами, вона мала проукраїнську позицію.

Він розповів, що за правилами міжнародної федерації вона зможе виступати за російську збірну лише через два роки. Однак з 2023 року російські спортсмени мають право виступати на міжнародних змаганнях тільки в «нейтральному» статусі.