Ексочільницю європейської дипломатії Могеріні відпустили після допиту — її затримали у справі про шахрайство з грошима ЄС

Колишню очільницю зовнішньої політики ЄС та теперішню ректорку Європейського коледжу в Брюгге Федерику Могеріні звільнили з-під арешту минулої ночі після допиту.

Про це повідомила Європейська прокуратура, передає італійське агентство AGI.

Могеріні, яка зараз є ректоркою Коледжу Європи, ще одному співробітнику та ексгенсеку Європейської служби зовнішніх справ Стефану Санніно оголосили підозри в шахрайстві, корупції та розголошенні службової інформації.

Розслідування стосується справи, як Коледж Європи отримав контракт вартістю сотні тисяч євро на проведення Дипломатичної академії ЄС — це девʼятимісячна програма навчання для молодих дипломатів.

Цей контракт Європейська служба зовнішніх дій мала розіграти через відкритий тендер. Тому слідчі перевіряють, чи не отримав Коледж Європи закриту інформацію наперед, зокрема, критерії відбору учасників тендеру.

Підозри виникли, бо, за даними європейського новинного сайту Euractiv, Коледж Європи купив будівлю в місті Брюгге за €3,2 мільйона для розміщення учасників програми ще до того, як ЄС офіційно оприлюднив тендер.

Федеральна поліція провела обшуки в кількох будівлях Європейського коледжу в Брюгге, штаб-квартирі Європейської служби зовнішніх справ у Брюсселі та в домах підозрюваних. У прокуратурі заявили, що затриманих відпустили, бо вони не будуть тікати.