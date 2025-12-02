Поруч зі станцією «Академік Вернадський» народилося перше пінгвіненя сезону

На вихідних, 29 і 30 листопада, поблизу антарктичної станції «Академік Вернадський» народилося перше пінгвіненя сезону.

Про це йдеться в повідомленні станції «Академік Вернадський».

Полярники кажуть, що малюк вилупився досить рано — у попередні роки таке траплялось лише в середині грудня. Загалом цього року пінгвіни доволі рано почали масово приходити на острів Галіндез та облаштовувати там гнізда.

Субантарктичні пінгвіненята вилуплюються асинхронно — як були відкладені яйця. Спершу малюки вкриті сірим пушком, який з часом густішає і змінює колір. А десь за місяць після народження вони починають линяти й змінювати пух на пірʼя.

Цього сезону на Галіндезі мешкають рекордні 7 тисяч субантарктичних пінгвінів. Українські біологи нарахували 2 300 гнізд з яйцями, тож найближчим часом очікують на пінгвінячий бебі-бум навколо «Вернадського».