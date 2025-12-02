Останні тижні показали, що Європа безсила перед США, Китаєм і Росією. Світові медіа про російсько-українську війну 1 грудня

Європейці більше не відіграють активної ролі на світовій арені — це стосується як окремих держав, так і Євросоюзу в цілому. Про це у своїй колонці для Der Spiegel пише професор економічної журналістики в Дортмундському технічному університеті Генрік Мюллер. Він зауважує, що протягом тижнів емісари Дональда Трампа вели прямі та таємні переговори з людьми Путіна, тоді як європейці дізналися про це випадково. Їх обдурили, вони зателефонували і знову спробували щось витягнути з американців у подальших переговорах. Франція, Німеччина та Велика Британія, яка вже не є членом ЄС, намагаються заповнити вакуум європейської безпеки. Мюллер зазначає, що Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц і Кір Стармер, очевидно, добре ладнають — але їх насправді не сприймають серйозно.

Європа має величезний економічний потенціал — 450 мільйонів населення, ВВП в понад $20 трильйонів, другу валюту світу, сильний науковий сектор — однак не є силою, з якою рахуються. Автор колонки виділяє три критичні слабкості: розпорошення влади, неправильні пріоритети бюджетної політики та відсутність спільного бачення майбутнього ЄС. Тим часом ліберальні демократії світу чекають, коли Європа збереться докупи, але натомість європейські уряди відступають перед хвилею націоналістів — Орбана, дружніх до Москви урядів у Словаччині й Чехії, прореспубліканського президента в Польщі, ультраправих у Франції та зростанням впливу ультраправої партії AfD у Німеччині. Мюллер підсумовує: брак єдиного бачення й політичної сміливості так і залишить Європу безпорадним об’єктом геополітики, а не її творцем.

Читайте також великий матеріал у The New York Times про долю українських цивільних людей, які були захоплені російськими військами на окупованих територіях і утримуються в російських вʼязницях — явище, яке українці називають «цивільними заручниками» і порівнюють із новим ГУЛАГом. Автор розповідає історію Миколи Захожого, техніка з опалення й водопостачання та батька двох маленьких хлопчиків. Росіяни захопили його в полон в березні 2022 року в передмісті Києва. Чоловік розповів, що російські солдати затягли його до замерзлої ями та щосили били ногами по голові так, що він втратив свідомість. Коли ж прийшов до тями, то побачив, як російські солдати обливали його та деяких інших полонених дизельним паливом, погрожуючи підпалити їх. Один російський солдат на прізвисько Ключ використовував маленький гайковий ключ, щоб ламати людям пальці. Микола каже, що хотів закрити вуха і заглушити крики.

Протягом майже року його утримували в десятках російських вʼязниць, включно із СІЗО в Курську й Тулі, де систематично піддавали тортурам. Він розповів про «вітальні побиття» при прибутті, удари електричним струмом, регулярні побиття пластиковими трубами та нелюдські умови з мізерним харчуванням (наприклад, пюре з рибʼячих голів), внаслідок чого він втратив понад 27 кілограмів.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме матеріалу про те, чи готує Китай план за українським зразком для Тайваню, і ще трьох інших статей.