Зеленський заявив про майже повну зачистку Куп’янська від росіян

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри заяви Росії, українські військові майже завершили зачистку Куп’янська Харківської області.

Про це він сказав на брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном 1 грудня.

«Складні бої точаться в самому Покровську й на інших напрямках. Наприклад, більше успіху в наших хлопців на Куп’янському. Хоч Росія каже, що захопила Куп’янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх росіян вичистили з цього міста», — сказав Зеленський.

Він додав, що упродовж жовтня російські війська на всіх напрямках фронту втратили майже 25 тисяч військових. За словами президента, це найбільша кількість втрат окупантів за майже чотири роки війни.

Зеленський наголосив, що у РФ провела кілька наступальних дій і кілька операцій, але жодна з них не була успішною.

Глава держави визнав, що окупанти мають «деякі просування», але війна — це «жива контактна лінія, яка змінюється в один бік і в інший».