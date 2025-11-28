Чоловік Жизель Пеліко, якого засудили за її зґвалтування, хоче випустити книгу, аби «розповісти свою версію»

73-річний Домінік Пеліко, який дев’ять років ґвалтував свою тодішню дружину Жизель, а також дозволяв десяткам чоловіків робити те саме, хоче видати книгу з в’язниці.

Про це повідомляє Le Monde.

Він відбуває 20 років і через адвокатку заявляє, що прагне «розповісти свою версію». Видавці поки що відмовляються з ним співпрацювати.

Пеліко систематично накачував свою дружину наркотиками та між 2011 і 2020 роками записував насильство над нею на відео. У грудні за цю справу засудили 51 чоловіка. Вони отримали покарання від 3 до 15 років.

«Він написав романи, багато віршів і свою біографію — історію свого життя. Він хоче, щоб його читали, щоб він розповів свою версію історії. Але поки що серед видавців існує багато небажання», — сказала його адвокатка Беатріс Заварро.