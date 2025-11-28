Чоловік Жизель Пеліко, якого засудили за її зґвалтування, хоче випустити книгу, аби «розповісти свою версію»

73-річний Домінік Пеліко, який дев’ять років ґвалтував свою тодішню дружину Жизель, а також дозволяв десяткам чоловіків робити те саме, хоче видати книгу з в’язниці.
Про це повідомляє Le Monde.
Він відбуває 20 років і через адвокатку заявляє, що прагне «розповісти свою версію». Видавці поки що відмовляються з ним співпрацювати.
Пеліко систематично накачував свою дружину наркотиками та між 2011 і 2020 роками записував насильство над нею на відео. У грудні за цю справу засудили 51 чоловіка. Вони отримали покарання від 3 до 15 років.
«Він написав романи, багато віршів і свою біографію — історію свого життя. Він хоче, щоб його читали, щоб він розповів свою версію історії. Але поки що серед видавців існує багато небажання», — сказала його адвокатка Беатріс Заварро.
- Справа про зґвалтування Пеліко почалась у 2020 році. Тоді 67-річного Домініка Пеліко спіймали, коли він знімав на камеру у жінок під спідницями. Під час розслідування поліцейські знайшли на його компʼютері докази того, що він накачував свою дружину наркотиками протягом майже десятиліття і вербував десятки чоловіків в Інтернеті, які ґвалтували її вдома, коли вона була непритомна. Жизель Пеліко вирішила зробити справу публічною і стала новим символом боротьби за права жінок.
- 19 грудня 2024 року Домініка Пеліко засудили до 20 років увʼязнення, також вироки отримали ще 50 чоловіків.
- Сенат Франції 29 жовтня схвалив законопроєкт, що змінює юридичне визначення зґвалтування та інших сексуальних домагань. Минулого тижня ультраправі, включно з партією Марін Ле Пен «Національне обʼєднання», стали єдиною парламентською групою, яка проголосувала проти закону в Нижній палаті Національних зборів.