Франція розгорне добровільну військову службу з 2026 року

Президент Емманюель Макрон оголосив, що з наступного року молодь зможе проходити нову форму служби, яка триватиме 10 місяців.

Про це повідомляє France24.

До 2035 року держава хоче залучати 50 тисяч добровольців щороку.

Обов’язкову службу у Франції скасували ще в 1996 році. Добровольці не братимуть участі в бойових операціях і залишатимуться на території Франції та її заморських володінь.

Макрон попередив, що Москва може піти далі, якщо Європа покаже слабкість, тому його країна збільшить свої оборонні витрати до €64 мільярдів і розширить резерв.

Водночас Макрон запевнив, що «ніхто не збирається» відправляти французькі війська в Україну.

Відновлення військової служби в Європі після початку повномасштабної війни РФ проти України

Після 2022 року кілька європейських держав відновили обов’язкову (або частково обов’язкову) службу. Так, Латвія з 2023 року повернула призов для чоловіків віком 18–27 років на 11 місяців.

Хорватія, яка припинила призов у 2008 році, ухвалила рішення про повернення строкової служби, там двомісячне базове навчання має стартувати у 2026 році.

Кілька інших країн, зокрема Швеція та Литва, після 2014 року вже повернулися до системи, яка передбачає обов’язкове або напівобов’язкове проходження служби для молоді.

У Німеччині вирішили не повертати повністю призов, але планують запровадити систему добровільної служби з мотивацією — для охочих, які зможуть добровільно долучитися.