Росія прагне підкорити Україну в три етапи — та не досягла навіть першого. Світові медіа про російсько-українську війну 11 листопада

Україна була готова до переговорів, але через слабкий тиск її партнерів на Росію Путін лише посилив бойові дії. Про це пише старший науковий співробітник з питань сухопутних війн у Королівському інституті об’єднаних служб (RUSI) Джек Ветлінг для Foreign Affairs. Він зазначає, що скорочення допомоги США дало Кремлю надію виснажити українські запаси, а фокус Європи на планах «після війни» лише стимулює Москву продовжувати агресію, аби завадити інтеграції України до європейської системи безпеки.

За словами Ветлінга, Росія хоче підкорити Україну в три етапи. Спочатку захопити більше територій — Харківську, Миколаївську й Одеську області, щоб позбавити виходу до моря. Після цього Кремль чекатиме на припинення вогню. А потім через економічний і політичний тиск спробує встановити контроль над Києвом і, врешті, зробити Україну залежною, як Білорусь. Але Росія досі не досягла навіть першої мети: її армія виснажується, новобранців бракує, а фінансова ситуація дедалі погіршується через падіння цін на нафту й українські удари по нафтопереробних заводах.

Європі потрібно рішучіше блокувати тіньовий флот російських танкерів, наголошує Ветлінг. Він пропонує заборонити 80% морського експорту РФ Данською протокою і погрожувати санкціями портам, що приймають ці кораблі. Юридичні перешкоди цьому, як-от Копенгагенський договір 1857 року, автор називає лише виправданням. Країни Балтійського узбережжя можуть погодити новий договір. Старі танкери не відповідатимуть новим стандартам страхування і сертифікації, тому втратять доступ до проток. Це створить проблеми для РФ, адже східне узбережжя не має інфраструктури для великих обсягів експорту, а Чорне море стане мішенню для українських безпілотників.

На думку автора, лише серйозні економічні проблеми можуть змусити Путіна зупинити війну — і це можливо вже наступного року, якщо Україна протримається до того часу. Для цього їй потрібні ресурси, люди й навчання. Європа може забезпечити боєприпаси та допомогти з підготовкою військ. Він радить перенести навчання в Україну, щоб інструктори працювали поруч із командирами бійців. Це пришвидшить підготовку війська і зміцнить оборону, попри ризики, повʼязані з розташуванням полігонів у країні, яка воює.

Bloomberg розповідає про стрімкий розвиток української індустрії дронів та її вихід на ринки Європи й НАТО. Війна і необхідність її фінансувати спонукали українських виробників ділитися технологіями з європейськими союзниками. Тепер вони створюють безпечні виробничі лінії та пропонують широкий спектр безпілотників — від далекобійних ударних до дешевих FPV-дронів — задля підтримки союзників та освоєння уроків війни на східному фланзі.

Видання про спецслужби Intelligence Online пише, що Василь Малюк зараз керує СБУ як паралельною армією: контролює контррозвідку, боротьбу з тероризмом, психологічні спецоперації та спецпідрозділ «Альфа». Малюк проводить внутрішні чистки від проросійських агентів, а також керує операціями всередині Росії через «сплячих» агентів, кібератаки, удари дронами й економічні диверсії. Стаття підкреслює конкуренцію СБУ з ГУР, технологічну автономію служби, співпрацю з MI5 і данською розвідкою, а також політичну роль Василя Малюка в контролі над безпековим апаратом України й запобіганні реформам, що обмежили б повноваження СБУ.

