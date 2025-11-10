В Індії біля Червоного Форту вибухнув автомобіль: загинуло 13 людей, понад 20 поранених

У понеділок, 10 листопада, біля Червоного Форту в Нью-Делі, Індія, стався потужний вибух у легковому автомобілі. Унаслідок інциденту загинули 13 людей, ще 24 отримали поранення.

Про це повідомляє NDTV.

Вибух стався в машині Hyundai I20, ще 22 сусідні автівки пошкоджені внаслідок пожежі. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Очевидці повідомляють про потужний звук, вогняний шар і понівечені автомобілі. Постраждалих доставлено до лікарні.

Прем’єр-міністру країни Нарендру Моді повідомили про вибух, він тримає ситуацію під контролем.