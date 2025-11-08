Сейм Польщі відхилив законопроєкт, що передбачав покарання за «пропаганду бандеризму»

Польський Сейм відхилив законопроєкт президента Кароля Навроцького про допомогу українським біженцям, який передбачав покарання за «бандеризм».

Про це пише RMF24.

За відхилення проєкту проголосували 244 депутати, 198 були проти, троє утрималися.

Цей документ загалом дублює більшість положень про поступове згортання частини допомоги, які вже включили до урядового закону, ухваленого наприкінці вересня.

Навроцький також запропонував норми, яких не було в урядовому законі. Перша з них стосувалася змін до Кримінального кодексу Польщі та передбачала посилення покарання за незаконний перетин польського кордону.

Інша зміна пропонувала ввести кримінальне покарання за пропаганду «бандеризму» та діяльності ОУН-УПА — на тих самих підставах, що й за пропаганду нацизму, комунізму чи фашизму.

Що передувало

Президент Польщі Кароль Навроцький 25 серпня наклав вето на законопроєкт про виплати і безкоштовне медобслуговування для безробітних українців. Він заявив, що допомогу мають надавати лише біженцям, які зобовʼязуються працювати в Польщі.

Законопроєкт передбачав продовження тимчасового захисту для громадян України, які тікають від війни, до 4 березня 2026 року. Крім того, у ньому уточнили умови для виплати допомоги «800 плюс», щоб її могли отримувати й діти, які закінчили середню школу до 18-річчя і виконують обов’язок з навчання, відвідуючи ЗВО або кваліфікаційні професійні курси.

17 вересня Сенат Польщі підтримав оновлений законопроєкт. Він продовжує легальний статус перебування українських біженців до 4 березня 2026 року, але водночас визначає нові вимоги для отримання грошової допомоги.