Генсек Рютте: НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу наразі випередили Росію в темпах виробництва боєприпасів.

Про це він сказав під час виступу на форумі НАТО в Бухаресті.

«Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники по НАТО разом узяті. Але зараз це не так. По всьому Альянсу ми відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо наявні. Ми робимо більше, ніж робили десятиліттями», — наголосив Рютте.

Він додав, що НАТО потрібно розвивати цей прогрес в інших сферах — «від високоякісної протиповітряної оборони до недорогих безпілотників-перехоплювачів».

Рютте звернувся до керівників оборонних компаній країн Альянсу із закликом готуватися до значного збільшення виробництва та пообіцяв сприяти укладанню довгострокових контрактів з урядами.

«Зі свого боку я робитиму все можливе, щоб уряди дотримувалися обіцянок і підписувати контракти. НАТО пришвидшить закупівлі та надалі підтримуватиме інновації», — заявив Рютте.