Про Медведчука і Януковича, вбивство Гонгадзе та війну. Головні тези з інтервʼю Кучми для BBC

Колишній президент України Леонід Кучма дав велике інтервʼю для «BBC Україна». У ньому він говорив про своє президентство, окремих членів своєї команди, зокрема Дмитра Табачника та Віктора Медведчука, які за Кучми очолювали Адміністрацію президента.

Також він розповів, чому за його президентства премʼєром став Віктор Янукович та справу вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

«Бабель» переказує основне з інтервʼю.

Про Табачника та Медведчука в команді Кучми

Коли я обійняв посаду премʼєра, Табачник уже був у пресслужбі секретаріату Кабміну. Потім він допомагав мені в тому, що зараз звуть «електоральними технологіями», адже я був не політиком, а ракетно-космічним конструктором.

Тоді Табачник працював професійно та ефективно, тож після перемоги на президентських виборах я призначив його керівником АП. Однак новою посадою він почав поступово зловживати, і коли в 1996-му я отримав докази цього, то звільнив його.

З Медведчуком я познайомився за часів його депутатства. На початку 2000-го він був одним із лідерів «оксамитової революції» у Верховній Раді, а ще у Медведчука була репутація провідного юриста. Тож коли після парламентських виборів 2002-го у мене виникла потреба в новому керівнику АП, я обрав саме його: виходець із депутатського корпусу міг стати ефективним у налагодженні співпраці з Радою.

Їхня антиукраїнська еволюція в роки Януковича була для мене досить несподіваною і вкрай неприємною. Але подальша пряма зрада Табачника і Медведчука шоком для мене не стала, бо була вже очікуваною і логічною. Я припинив будь-яке спілкування з обома за багато років до повномасштабного вторгнення. А тепер просто викреслив їх зі своєї памʼяті та життя.

Про премʼєрство Януковича

Я хотів спочатку запропонувати на голову уряду Сергія Тігіпка. Але всі підрахунки розкладу голосів у Раді говорили: шансів на його затвердження немає. Та й сам Тігіпко, зрештою, відмовився.

Так виникла кандидатура Януковича, який на той момент досяг непоганих результатів як донецький губернатор і вже був лідером впливової партійної групи у Раді. Особливих застережень щодо нього я не мав.

І поки Янукович не почав розкручувати свої президентські амбіції, я був задоволений роботою його уряду, особливо економічного блоку. Янукович, справді, був цілком прийнятним премʼєром. І виявився справді жахливим президентом.

Про звинувачення в продажу Ірану військового обладнання у 2002 році

Це була типова кампанія чорного піару. Історія з «Кольчугами» була повʼязана з аудіозаписами, нібито зробленими в моєму кабінеті охоронцем Мельниченком.

Саме в той час американці планували військову операцію проти режиму Саддама Хусейна. І в кампанії навколо «Кольчуги» найнеприємнішими для мене були натяки, що в разі атаки по американських літаках засобами ППО під час цієї можливої операції саме на Україну покладуть відповідальність.

Я вимагав міжнародного розслідування. Ми підключили ООН, до нас приїхала експертна група з американських і британських фахівців. І жодних доказів, які підкріплювали б звинувачення проти України, вона не знайшла.

Зрештою, американці, які звинувачували нас у передачі «Кольчуг» Хусейну, після окупації його країни визнали, що ніяких «Кольчуг» там не було.

Про вбивство Гонгадзе та «Україну без Кучми»

Мене звинуватили в страшному злочині, до якого я не маю жодного стосунку. Звичайно, ті, хто організовував акції протесту з приводу Гонгадзе, не мали жодного стосунку до вбивства, але вони скористалися ним у своїх політичних цілях, щоб розхитати ситуацію, дестабілізувати державу, послабити владу. А це означало, що вони, хай і мимоволі, виконували програму вбивць, адже заради цього Гонгадзе і вбили.

Акція «Україна без Кучми» викликала в мене великий негатив. Не тому, що вона була спрямована проти мене, а тому, що в її основі лежала провокація і маніпуляція. Саме через це вона не стала чимось, схожим на Майдан, — її підтримало в сотні разів менше людей.

Що ж до питання «Хто замовив Гонгадзе?», то на нього сьогодні дають відповідь навіть ті, хто свого часу очолював антикучмівські протести. Сьогодні вони вважають, що це була спецоперація проти України, спланована і реалізована ФСБ.

Про Тристоронню контактну групу в Мінську

Я відчув, що переговори «вперлися в стелю»: усе ніби застигло на місці, і протягом довгого часу не було змін.

Представники так званих «народних республік» поводилися просто нахабно. Не менш цинічну позицію займала Росія: «Нас там нєт, ми не учасники конфлікту, а посередники, домовляйтеся напряму». У моєму віці не дуже цікаво часто літати кудись заради неприємних, і головне — беззмістовних розмов.

До того ж, що було в моїх силах і компетенції, на той момент уже фактично зробили: процес звільнення полонених налагоджено, інтенсивність зіткнень на фронті — мінімальна, регулярне припинення вогню, вирішення гуманітарних питань.

Коли у 2019-му Володимир Зеленський попросив мене знову очолити українську делегацію, я погодився: нова влада, нові підходи давали надію на новий імпульс перемовин. Серед головних результатів, досягнутих тоді, назву масштабний обмін полоненими наприкінці 2019 року.

Зміна формату була нереальною, бо інструментарій ухвалення стратегічних рішень був не в ТКГ, а в учасників «Нормандського формату». ТКГ не була помилкою. Вона дала Україні вкрай важливу передишку. Наша армія зразка 2022 року виявилась набагато сильнішою, ніж зразка 2014-го. Якби не переговорний процес, Росія ще тоді поперла б на Україну всією військовою потугою.