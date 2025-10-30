Розкрадання грошей на закупівлі дронів: одного з фігурантів відправили під варту

Вищий антикорупційний суд 30 жовтня обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі про розкрадання коштів на дронах для українських військових.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Підозрюваного негайно взяли під варту у залі суду. Як альтернативу суд визначив заставу на понад 12 мільйонів гривень.

У разі внесення застави підозрюваний зобовʼязаний прибувати за першою вимогою до слідчих і прокурорів, не залишати межі Львова без дозволу, звітувати про зміну свого місця проживання або роботи, утриматись від спілкування із визначеними в ухвалі судді людьми та здати свій закордонний паспорт.

Фігурант перебуватиме під вартою до 28 грудня 2025 року включно.

Підозру вцій справі про розтрату державних коштів в особливо великих розмірах отримали двоє посадовців Держспецзвʼязку і двоє представників приватних компаній.

Що передувало

28 жовтня НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів на закупівлі безпілотників для українських військових.

За даними слідства, після того як у 2023 році Держспецзв’язку отримало 30 мільйонів гривень на закупівлю дронів, один з керівників відомства вирішив привласнити частину з цих грошей.

Він домовився з представниками кількох приватних компаній про продаж дронів за штучно завищеними цінами. Для вигляду вони провели фіктивні тендери з підставними фірмами, які лише створювали ілюзію конкуренції.

У результаті з травня по вересень 2023 року Держспецзвʼязку купило 400 дронів DJI Mavic 3, 1 300 дронів Autel Evo Max 4T. Їх закупили за цінами, що на 70—90% перевищують ринкові.

Через це держава втратила понад 90 мільйонів гривень. Частину грошей учасники схеми переказали на рахунки підконтрольних компаній, зокрема закордонні.