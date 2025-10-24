Президентка Молдови призначила новим прем’єром бізнесмена, який понад 20 років прожив в Україні

Президентка Молдови Майя Санду підписала декрет про призначення Александру Мунтяну на посаду прем’єр-міністра країни. Це сталося після консультацій із керівною партією «Дія і солідарність» (PAS), яка офіційно висунула Мунтяну кандидатом в очільники уряду.
Про це повідомляє Point.
«Бажаю успіху у формуванні уряду, який зможе здобути довіру парламенту і виконати найважливіші очікування громадян: захист миру, підготовку країни до вступу в Європейський Союз, зміцнення економіки і підвищення рівня життя людей», — написала Санду у Facebook.
- Александру Мунтяну — економіст, професор і бізнесмен із понад 25-річним досвідом у сфері міжнародних інвестицій. Він понад 20 років прожив в Україні, де займався інвестиційними проєктами й керував кількома компаніями. Він не має досвіду роботи в урядових структурах, проте відомий як фахівець із фінансів і міжнародного бізнесу.
- 29 вересня перемогу на парламентських виборах у Молдові здобула партія «Дія і солідарність» (PAS), набравши 50,16% голосів. Друге місце посів опозиційний «Патріотичний виборчий блок», одним з лідерів якого є колишній проросійський президент Ігор Додон. Блок набрав 24,31% голосів.