Росіяни вперше запустили КАБи по Одещині: дві з трьох авіабомб збила ППО (оновлено)

Під час повітряної атаки 24 жовтня російська армія вперше випустила керовані авіабомби по Одеській області.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що росіяни спрямували КАБи по цивільній інфраструктурі регіону.

Кіпер назвав це «новою серйозною загрозою» для Одещини, адже такі удари несуть «колосальну небезпеку для людей та можуть завдати значних руйнувань».

Повітряні сили близько 13:30 повідомляли про авіабомбу в акваторії Чорного моря курсом на Південне і Чорноморськ. Після цього там пролунали вибухи.

Доповнено о 15:50. У Повітряному командуванні «Південь» уточнили, що росіяни запустили по Одещині три керовані авіабомби з підвищеною дальністю ураження. Їх випустили з літака Су-34.

Протиповітряна оборона збила дві авіабомби, одна впала на відкритій ділянці місцевості. Військові кажуть, що минулося без наслідків.