ЄС готує нові санкції проти Росії. Медіа розповіли, що буде в 19-му пакеті

Лідери Європейського Союзу цього тижня схвалять 19-й пакет санкцій проти Росії. Їхньою головною метою стане обмеження доходів Москви від енергоносіїв і посилення тиску на Кремль.
Про це повідомляють Bloomberg і Reuters.
Серед основного в новому пакеті:
- заборона імпорту російського скрапленого газу (СПГ) із січня 2027 року, на рік раніше, ніж планувалося;
- нові обмеження проти російських банків і кредиторів у Центральній Азії;
- санкції проти криптовалютних бірж, що допомагають обходити попередні обмеження;
- обмеження для компаній з Китаю та Індії, які допомагали Росії обходити санкції;
- заборона експорту до Росії товарів на суму понад €40 млрд, важливих для військово-промислового комплексу (мінерали, кераміка, гума).
Обмеження стосуватимуться понад 100 нафтових танкерів, що беруть участь у незаконній торгівлі енергоносіями. Загалом до чорного списку ввійде близько 550 суден.
Пакет був затриманий через заперечення кількох країн, зокрема Австрії, Угорщини та Словаччини, але всі вони зрештою погодилися його ухвалити.
- 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає нові енергетичні та фінансові обмеження у відповідь на її війну проти України, посилює контроль за обходом санкцій та обмежує доступ Росії до європейських технологій і фінансових ресурсів.