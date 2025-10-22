У Польщі затримали серба, якого розшукують за можливі воєнні злочини під час громадянської війни в Хорватії

Польські прикордонники 16 жовтня в аеропорту імені Фредерика Шопена затримали 79-річного громадянина Сербії та Канади Живка Ж. Його за Європейським ордером на арешт розшукує Хорватія за ймовірну причетність до воєнних злочинів у 1991 році, під час громадянської війни в Хорватії.

Про це повідомила прокуратура Польщі.

Хорватські органи стверджують, що у серпні, вересні та жовтні 1991 року чоловік був політичним комісаром одного з сербських підрозділів. Він віддавав накази, а також сам брав участь у діяльності, що включала: позбавлення волі, катування, завдання фізичної шкоди та вбивства цивільних, грабіж майна, підпали житлових та комерційних будівель. Він також не вжив необхідних заходів, щоб запобігти такій діяльності своїх підлеглих і погоджувався з їхніми діями.

Також слідчі стверджують, що під час громадянської війни в Хорватії Живко Ж. затримав вісьмох цивільних, доставив їх до імпровізованої вʼязниці, де катував та вистрілив в одного з них під час втечі. Затриманий цивільний зазнав тяжких тілесних ушкоджень.

За законами Хорватії, дії підсудного караються позбавленням волі на строк до 20 років. За законами Польщі, за ці злочини передбачене позбавлення волі на строк від 5 до 25 років.

Під час допиту в Окружній прокуратурі Варшави Живко Ж. не визнав, що скоював дії, вказані у Європейському ордері на арешт. Окружний суд Варшави відправив його під варту на сім днів. Польські прокурори подали клопотання передати Живка Ж. хорватським правоохоронцям.