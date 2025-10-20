У Києві правоохоронці побили чоловіка біля будівлі ТЦК — їм оголосили підозри

Двоє працівників поліції побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві. Їм оголосили підозру в перевищенні службових повноважень.

Про це повідомляють Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

Інцидент стався 17 жовтня. За даними слідства, правоохоронці декілька разів ударили потерпілого по голові та тілу, після того як він розпилив у салоні автомобіля перцевий балончик.

Потерпілий отримав тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза.

Правоохоронців підозрюють у перевищенні влади чи службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.