Ексміністр охорони здоровʼя Литви провів два тижні біля фронту в Україні, де допомагав рятувати поранених

Колишній міністр охорони здоров’я Литви Аурімас Печкаускас приїхав у зону бойових дій на Донеччині, щоб пліч-о-пліч з українськими медиками лікувати поранених.

Про це пише литовське медіа LRT.

Це вже третя місія Печкаускаса в Україну. Вперше він приїздив як міністр до лікарень Полтави, Львова та Києва, а вдруге — працював як лікар у Дніпропетровській лікарні імені Мечникова.

Цього разу експосадовець приїхав в Україну як волонтер литовської громадської організації Blue / Yellow. Він розповів, що працював поблизу фронту у Донецькій області разом із мобільними хірургічними командами.

Після цього Печкаускас провів ще кілька днів з організацією TacMed Ukraine, допомагаючи організовувати евакуацію. Він також привіз медичне обладнання, яке для України закупили литовські організації.

Ексміністр розповів, що вирішив приїхати до України через професійну цікавість, бо він — анестезіолог-реаніматолог, але також через відповідальність.

«Поки Україна воює, у нас є час на підготовку. Тому наш обов’язок — вчитися на їхньому досвіді, щоб, якщо потрібно, ми знали, що робити. Зараз не час ховатися від потенційної проблеми. І точно не буде часу вчитися, коли ця проблема виникне», — зазначив литовський експосадовець.

Він наголосив на необхідності «принести цей досвід до Литви — не лише лікарям, а й тим, хто планує готовність системи охорони здоров’я до загроз».