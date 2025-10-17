Колишньому раднику Трампа з нацбезпеки висунули кримінальні звинувачення

Колишньому раднику президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джону Болтону висунули кримінальні звинувачення. Йому інкримінують неналежне поводження із секретними матеріалами.
Про деталі пише The Washington Post.
Болтону висунули 18 звинувачень у передачі або зберіганні інформації щодо національної оборони. Кожне з них передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
В обвинувальному акті стверджується, що Болтон поділився понад тисячею сторінок «щоденникових» записів, у яких детально описував свою конфіденційну роботу між 2018 і 2019 роками, з двома родичами. Вони допомагали йому готувати книгу «Кімната, де це сталося», опубліковану у 2020 році.
За звинуваченнями, Болтон надсилав ці повідомлення через особистий обліковий запис електронної пошти. Його пізніше зламала людина, яку влада США вважає повʼязаною з урядом Ірану. Прокурори також звинуватили Болтона в тому, що він роздрукував і зберігав багато із цих записів у своєму домі, який агенти ФБР обшукали в серпні.
Адвокат Болтона заявив що звинувачення, на яких ґрунтується справа, розслідували та вирішили «роки тому».
«Ці звинувачення ґрунтуються на частинах особистих щоденників посла Болтона за його 45-річну кар’єру — записах, які не є секретними, доступними лише його найближчій родині та відомими ФБР ще з 2021 року», — сказав адвокат.
Болтон у своїй заяві стверджує, що як карʼєрний державний службовець він ніколи не ставитиме під загрозу зовнішню політику чи національну безпеку Америки.
«Ці звинувачення стосуються не лише зосередженості [Трампа] на мені чи моїх щоденниках, але його інтенсивних зусиль залякати своїх опонентів. Незгода та розбіжності є основоположними для конституційної системи Америки та життєво важливими для нашої свободи. Я з нетерпінням чекаю боротьби на захист моєї законної поведінки та викриття його зловживання владою», — сказав Болтон.
Болтон — третя менш ніж за місяць ціль кримінального переслідування опонентів президента. Раніше велике журі присяжних висунуло звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі в наданні неправдивої інформації Конгресу та генеральному прокурору Нью-Йорка Летиції Джеймс у справі про банківське шахрайство, що сталася останніми тижнями. Вони вели кримінальні розслідування проти Трампа.
На запитання про звинувачення Болтона Трамп заявив, що його колишній радник — «погана людина».
- Болтон працював радником з національної безпеки Трампа майже півтора року під час його першого терміну. У 2019 році Трамп стверджував, що звільнив Болтона, а Болтон заявляв, що сам запропонував піти у відставку через розбіжності. Відтоді Болтон активно критикував Трампа, стверджуючи в книзі 2020 року, що під час першого терміну Трамп часто ухвалював зовнішньополітичні рішення, керуючись тим, чи підвищать вони його шанси на переобрання.
- Болтон продовжує критикувати Трампа з моменту його повернення на посаду. Наприклад, після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня Болтон заявив, що Путін «очевидно, виграв» саміт, і хоча Трамп «не програв», він виглядав «дуже втомленим».