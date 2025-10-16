Bloomberg: Китай протягом десятиліття зламував секретні системи уряду Британії

Китай регулярно отримував доступ до інформації з низьким та середнім рівнем секретності на серверах уряду Великої Британії протягом щонайменше десяти років.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова двох колишніх високопоставлених чиновників з питань безпеки та інших урядовців, обізнаних із цим питанням.

Зокрема, Китай мав доступ до інформації, позначеної як «офіційно-чутлива» та «секретна», а також до деяких матеріалів у захищених урядових ІТ-мережах.

За словами джерел Bloomberg, доступ до даних включав конфіденційні документи, повʼязані з формуванням урядової політики, приватні повідомлення та деякі дипломатичні телеграми.

Один зі зламів стосувався центру обробки даних у Лондоні, який використовувався для зберігання конфіденційної урядової інформації. Його продали організації, повʼязаній з Китаєм, коли при владі були консерватори.

Ще тоді це викликало серйозні занепокоєння з приводу безпеки — міністри тодішнього уряду запропонували «план знищення» центру обробки даних, перш ніж його убезпечили іншим способом.

Офіційна система класифікації урядових документів Британії має три рівні. Це офіційні документи, які містять звичайні ділові операції та послуги, деякі з яких можуть мати згубні наслідки в разі втрати, крадіжки або оприлюднення в ЗМІ, але не підпадають під підвищений рівень загрози.

Секретна інформація, до якої, за словами чиновників, отримав доступ Китай, — це інформація, витік якої може серйозно зашкодити військовому потенціалу, міжнародним відносинам або розслідуванню серйозних організованих злочинів.

Цілком таємна інформація — це «найбільш чутлива інформація уряду, яка потребує найвищого рівня захисту від найсерйозніших загроз». Її витік може спричинити масові людські жертви або загрожувати безпеці чи економічному добробуту країни. За даними Bloomberg, Пекін не отримав доступу до цих даних.