На кордоні між Пакистаном та Афганістаном знову спалахнули бої, загинули десятки військових з обох сторін

Пакистан і Афганістан повідомили про загибель десятків військових з обох сторін під час запеклих боїв уздовж спільного кордону.

За даними пакистанських військових, у районах Спін-Болдак і Куррам (провінції Белуджистан і Хайбер-Пахтунхва) було ліквідовано до 50 афганських солдатів під час відбиття атак афганських сил. Водночас речник «Талібану» Забіхулла Муджахід заявив, що афганські війська знищили значну кількість пакистанських солдатів, захопили їхню зброю, танки та позиції.

Обстріли вздовж кордону тривали протягом вихідних. Афганська сторона повідомляє про 58 загиблих пакистанських солдатів, тоді як Пакистан стверджує, що вбив понад 200 афганських солдатів і втратив при цьому 23 своїх.

Пакистанська армія спростувала заяви Муджахіда про напад на мирних жителів у Спін-Болдаку. За даними Ісламабаду, під час нічного бою в Куррамі було знищено близько 30 бойовиків «Талібану», шість танків і вісім військових постів. Пізніше ще близько 20 бойовиків загинули в провінції Белуджистан. Армія зазначає, що ситуація досі напружена.