На кордоні між Пакистаном та Афганістаном знову спалахнули бої, загинули десятки військових з обох сторін

Пакистан і Афганістан повідомили про загибель десятків військових з обох сторін під час запеклих боїв уздовж спільного кордону.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними пакистанських військових, у районах Спін-Болдак і Куррам (провінції Белуджистан і Хайбер-Пахтунхва) було ліквідовано до 50 афганських солдатів під час відбиття атак афганських сил. Водночас речник «Талібану» Забіхулла Муджахід заявив, що афганські війська знищили значну кількість пакистанських солдатів, захопили їхню зброю, танки та позиції.
Обстріли вздовж кордону тривали протягом вихідних. Афганська сторона повідомляє про 58 загиблих пакистанських солдатів, тоді як Пакистан стверджує, що вбив понад 200 афганських солдатів і втратив при цьому 23 своїх.
Пакистанська армія спростувала заяви Муджахіда про напад на мирних жителів у Спін-Болдаку. За даними Ісламабаду, під час нічного бою в Куррамі було знищено близько 30 бойовиків «Талібану», шість танків і вісім військових постів. Пізніше ще близько 20 бойовиків загинули в провінції Белуджистан. Армія зазначає, що ситуація досі напружена.
- Пакистан завдав авіаударів по Кабулу в ніч з 8 на 9 жовтня 2025 року. Ці удари були спрямовані проти лідера пакистанських талібів (TTP) Нура Валі Мехсуда, який, за повідомленнями, перебував у столиці Афганістану. Афганська влада засудила ці дії як порушення суверенітету країни, хоча офіційно не підтвердила наявності жертв серед цивільного населення.
- Пізно ввечері 11 жовтня сили афганського угруповання «Талібан» атакували прикордонні райони Пакистану. Там сталися перестрілки з використанням різних видів озброєння, зокрема артилерії. Сам «Талібан» заявляє, що атака є нібито відповіддю на «порушення суверенітету» Афганістану пакистанськими військовими.