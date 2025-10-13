Євросоюз помʼякшить митний режим для окремих продуктів з України

Рада ЄС 13 жовтня ухвалила рішення зменшити або повністю скасування митні збори на агропродовольчі товари з України, зокрема на молочні продукти, свіжі фрукти та овочі, мʼясо та мʼясні продукти.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Це рішення — частина перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною.

Доступ України до ринку ЄС буде залежати від поступового приведення у відповідність до стандартів ЄС національних вимог до добробуту тварин, пестицидів та ветеринарних препаратів.

Крім того, документ враховує специфічні потреби окремих сільськогосподарських секторів ЄС, запроваджуючи надійний механізм захисту, який будь-яка зі сторін може активувати у разі порушення ринкової рівноваги.

При цьому передбачено, що доступ до ринку для найбільш чутливих товарів — таких як цукор, м’ясо птиці, яйця, пшениця, кукурудза та мед — залишатиметься обмеженим і поступовим. Повна лібералізація розглядатиметься лише для окремих нечутливих товарів, як-от молоко та молочна продукція.

Рішення ще має затвердити Комітет асоціації між ЄС та Україною.