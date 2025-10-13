Уряд Нідерландів узяв під контроль китайського виробника мікрочипів. Яка причина

Уряд Нідерландів узяв під контроль виробника напівпровідників Nexperia, що належить Китаю, але базується в Нідерландах. Держава намагається забезпечити, щоб достатня кількість його мікросхем залишалася в Європі.

Про це пише The Financial Times.

Міністерство економіки 12 жовтня заявило, що використало Закон про доступність товарів через «загрозу безперервності та захисту на голландській та європейській землі ключових технологічних знань та можливостей». Та додали, що намагаються запобігти ситуації, коли товари компанії стануть недоступними в надзвичайній ситуації.

Міністр економіки Нідерландів тепер може блокувати або скасовувати рішення, ухвалені радою директорів Nexperia. Його відомство вжило заходів 30 вересня, але оприлюднило свій крок лише 12 жовтня.

Wingtech повідомила, що 30 вересня уряд Нідерландів видав розпорядження, яке зобовʼязує Nexperia не вносити жодних коригувань до своїх активів, інтелектуальної власності, бізнес-операцій чи персоналу протягом одного року. Наступного дня троє топменеджерів Nexperia подали екстрений запит до апеляційного суду Амстердаму про втручання у справи виробника чипів. Суд негайно призупинив повноваження головного виконавчого директора з Китаю Чжан Сюечжена.

Суд також відсторонив Чжана від посад виконавчого директора Nexperia та незалежного директора її холдингової компанії Wingtech. Тиждень потому, 7 жовтня, суд наказав призначити незалежного директора, який не є громадянином Китаю, і матиме вирішальне право голосу та представлятиме Nexperia. Суд також наказав, щоб усі акції Nexperia, крім однієї, передали під управління призначеної особи, імʼя якої ще не названо.

Цей крок загострює тертя між західними країнами та Китаєм щодо доступу до високоякісних технологій, таких як передові напівпровідники та критична сировина. Китай 9 жовтня запровадив масштабні обмеження на експорт рідкісноземельних елементів.

Раніше США і Велика Британія вже ввели обмеження на Nexperia і материнську Wingtech. Вашингтон минулого року звинуватив Wingtech у допомозі Китаю в придбанні чутливих технологій виробництва напівпровідників. Американські компанії мають отримати ліцензію на продаж технологій Wingtech. Ці запити на ліцензії часто відхиляють.