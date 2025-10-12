Міноборони Фінляндії випадково розкрило журналістам секретну інформацію

Міністерство оборони Фінляндії випадково надіслало суспільному мовнику країни Yle документ з секретною інформацією.

Про це повідомив сам Yle.

У вересні редакція Yle отримала від Міністерства оборони відповідь на запит, що стосувався оборонного бюджету. Міністерство надіслало цей документ Міністерству фінансів, яке готувало бюджетну пропозицію.

Одне з речень документа затемнили, аби приховати секретну інформацію. Там зазначалася сума, відведена на певні оборонні закупівлі.

Однак журналісти зʼясували, що це затемнення в документі можна було зняти простим натисканням кнопки у програмі для читання PDF-файлів.

Yle

Запит і документ стосувалися матеріалу, у якому Yle повідомляла, на яких підставах Міністерство оборони отримало значну суму — €6 мільярдів — на майбутні закупівлі. Міністерство фінансів пропонувало скоротити ці повноваження вдвічі — до €3 мільярдів.

«Під час обробки документа, на жаль, сталася людська помилка. Частину цього загалом публічного документа, яку потрібно було засекретити, було затемнено, як і належить, але недостатньо надійно. Такого не має траплятися», — прокоментували журналістам ситуацію у Міністерстві оборони.

Там додали, що сам документ мав низький рівень секретності і більша його частина була публічною. Затемнену ж частину приховали, оскільки передчасне розголошення цієї інформації могло зашкодити чесному проведенню оборонних тендерів.

Yle не розкрив змісту засекреченого речення, оскільки, як пояснили журналісти, воно не має значного суспільного значення.