Spiegel: У Німеччині виявили дрони, які могли шпигувати за критичною інфраструктурою країни

Слідство вважає, що дрони, які помітили минулого тижня у Німеччині над містом Кіль та районами Шлезвіг-Гольштейну, могли стежити за об’єктами критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Spiegel.

Їх помітили над електростанціями, університетською клінікою, військовими об’єктами та навіть резиденцією уряду землі.

За даними видання, увечері 25 вересня два невеликі дрони спершу пролітали над територією заводу військово-морського підрозділу Thyssenkrupp, потім їх помітили над університетською клінікою, а потім — над прибережною електростанцією та Північно-Східним морським каналом.

Пізніше над Кільською затокою зафіксували групу на чолі з одним великим і кількома меншими дронами. Вони пролітали над будівлею парламенту землі та, ймовірно, стежили за нафтопереробним заводом Heide, що постачає гас для аеропорту Гамбурга.

Міністр внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштейну Сабіне Зюттерлін-Ваак зазначила, що наразі розслідують шпигунство, не надавши деталей.

Того ж дня підозрілі дрони зафіксували над базою німецьких збройних сил у Саніці, а наступного дня — над командуванням ВМС у Ростоку.

У понеділок, 29 вересня, поліція виявила кілька БпЛА у районі морського порту Ростока. За даними влади, вони були великими квадрокоптерами вагою понад 2,5 кг та рухалися «скоординовано і злагоджено».

Уряд Німеччини планує створити спільний центр оборони правоохоронних органів і збройних сил для протидії загрози дронам.

Крім того, глава МВС Німеччини Александер Добріндт планує внести законопроєкт, який дозволить збройним силам збивати дрони у надзвичайних ситуаціях. Наразі це можливо лише над казармами та їхніми околицями.