Axios: Трамп вимагає від Європи більшого тиску на РФ і Китай

Президент США Дональд Трамп 4 вересня, під час онлайн-зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами заявив, що Європа «фінансує війну» через закупівлі російської нафти.

Про це пише Axios із посиланням на американських чиновників.

Один з посадовців Білого дому розповів виданню, що президент США сказав, що Європа повинна відрізати Росію від поставок і переконати Китай зробити те саме.

Чиновник каже, що Росія отримала €1,1 мільярда від продажу палива в ЄС за один рік. За його словами, Трамп також наголосив, що європейські лідери повинні чинити економічний тиск на Китай за фінансування воєнних дій Росії.

«Президент був привітним, але дуже прямолінійним у своїй вимозі, щоб Європа чинила більший тиск на Росію», — сказав Axios інший американський чиновник.