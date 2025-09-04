Папа Римський 7 вересня канонізує першого католицького святого міленіала

Папа Римський Лев XIV 7 вересня канонізує італійського підлітка британського походження Карло Акутіса. Він стане першим святим міленіалом Католицької церкви.

Про це пише Reuters.

Акутіс — народжений у Великій Британії італієць, який помер від лейкемії у 2006 році у віці 15 років. Як раніше писало Reuters, Акутіса називають «покровителем інтернету» або «божим інфлюенсером» — він вивчив кілька мов програмування та створював вебсайти для поширення християнської віри.

Акутісу приписують зцілення 4-річного бразильського хлопчика з важкою вродженою патологією підшлункової залози та 21-річної костариканки, яка перебувала на межі життя і смерті після велосипедної аварії. Як заявили представники Церкви, батьки обох молилися до Акутіса про допомогу.

Процес канонізації хлопця розпочався ще у 2013 році. Улітку 2018-го Папа Франциск видав декрет про героїчність його чеснот, що стало першим етапом до визнання хлопця святим. Спочатку його планували канонізувати 27 квітня 2025-го, але подію відклали через смерть Папи Франциска.

Папа Лев XIV оголосить підлітка святим на церемонії на площі Святого Петра у Ватикані. Очікується, що подія привабить до Рима десятки тисяч вірян.

Папа також канонізує Пʼєра Джорджо Фрассаті, молодого італійця, відомого своєю допомогою нужденним, який помер від поліомієліту в 1920-х роках.