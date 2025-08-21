Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державну політику національної памʼяті

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 13273 «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу».

Про це повідомляють на сайті Верховної Ради України.

Закон затверджує Український інститут національної пам’яті як центральний орган виконавчої влади. Це дозволить забезпечити його належне фінансування та ефективну діяльність. Також він визначає основні принципи, завдання і напрями політики національної пам’яті.

Документ вводить у правове поле низку нових понять, зокрема «війна за Незалежність України», «національна пам’ять», «державна політика національної пам’яті Українського народу».

На рівні закону вперше закріпили визначення терміну «рашизм» як гібридної тоталітарної ідеології, що поєднує елементи російського шовінізму, імперіалізму, комуністичних і нацистських практик.

Закон передбачає, що відновлення та збереження національної пам’яті, захист державної мови й охорона культурної спадщини є питаннями національної безпеки. Кабінет міністрів України має розробити та ухвалити Державну стратегію відновлення та збереження національної пам’яті українського народу.

Також закон встановлює правила найменування та перейменування вулиць, площ і закладів відповідно до законів про декомунізацію та деколонізацію. Зокрема, назви, ухвалені за законом, не можуть змінювати впродовж 10 років. Також місцеві ради мають усунути символи російської імперської політики з публічного простору впродовж шести місяців від його ухвалення.

Окремим положенням визнали державними нагородами України відзнаки, які були запроваджені УНР та УГВР і вручалися борцям за незалежність у ХХ столітті.