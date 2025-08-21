У ЗСУ створили нову бригаду Десантно-штурмових військ

У складі 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ зʼявилася нова військова частина — 147 окрема артилерійська бригада.

Про це повідомили в Командуванні ДШВ ЗСУ.

Нова бригада буде озброєна сучасними західними артсистемами, які здатні працювати на дальні дистанції та вражати цілі з точністю до метра. У бригаді також діятимуть розрахунки безпілотних систем та інші бойові одиниці.

Командиром 147 ОАБр буде полковник Віктор Довгаль — бойовий офіцер, який воює з 2014 року, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького. Останні два роки він керував артилерією у 46 окремій аеромобільній бригаді.

Віктор Довгаль. АрміяInform

У лавах нової частини служать десантники, які «пройшли крізь війну, загартовані боями та готові до нових викликів». Гасло бригади — «Вогнем нескорених — за волю української нації!».