Рада ухвалила два законопроєкти для запуску Defence City. Що зміниться

Верховна Рада України 21 серпня ухвалила два законопроєкти, які потрібні для запуску Defence City — спеціального режиму оподаткування та регулювання, який має підтримати українських виробників зброї. Мова про податкову ( № 13420) та митну (№ 13421) частини.

Про це повідомив нардеп «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкти підтримали 260 та 259 голосами відповідно. Голова комітету з питань фінансів Верховної Ради, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев пояснював: законопроєкти передбачають, що податкові пільги діятимуть до 1 січня 2036 року. Мова про те, що:

не потрібно платити податок на прибуток, якщо компанія реінвестує зароблені гроші в розвиток;

не потрібно сплачувати земельний податок, екологічний, а також на нерухомість.

Що передувало

Наприкінці червня народні депутати внесли до Верховної Ради кілька законопроєктів, які мають запустити ініціативу Defence City: спеціальний режим оподаткування та регулювання. Їхня мета — підтримати українських виробників зброї. Майбутніх резидентів Defence City включать до спеціального Переліку підприємств ОПК, вони отримають податкові пільги, зможуть релокувати своє виробництво за спрощеною процедурою, їм дозволять експортувати продукцію, а з публічних реєстрів зникне інформація про них (зокрема їхні адреси: мотив — убезпечити їх від російських ракет). Депутати також запропонували виробникам зброї певний імунітет від кримінальних переслідувань. У медіа законопроєкт викликав велике обурення — за роки великої війни журналісти зробили десятки матеріалів про корупцію та порушення при закупівлях зброї та інших виробів ОПК.