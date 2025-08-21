Нацбанк запускає в обіг 20-гривневі купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»

З 21 серпня Національний банк вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. На них розмістять гасло «Слава Україні! Героям слава!».

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Гасло буде розміщене у правій верхній частині на зворотному боці банкнот. Усі інші елементи дизайну та захисту купюр залишаються такими, як і були раніше.

З 21 серпня Нацбанк підкріплюватиме оновленими банкнотами банки та СІТ-компанії. Вони видаватимуть їх клієнтам, а також використовуватимуть для заміни зношених і пошкоджених купюр.

У НБУ зазначили, що українцям не треба спеціально обмінювати 20 гривень попереднього зразка на модифіковані. Всі банкноти цього номіналу залишаються законним платіжним засобом і прийматимуться на всій території України.

У серпні 2024 року до 33-ї річниці незалежності України Національний банк розпочав випуск модифікованих банкнот із патріотичним гаслом. Спочатку вийшли банкноти номіналами 500 та 1000 гривень, далі — купюри номіналом 50 гривень. Тепер запускають банкноти номіналом 20 гривень, а згодом — 100 та 200 гривень.