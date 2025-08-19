Замість наближати мир Трамп тільки робить світ небезпечнішим. Світові медіа про російсько-українську війну 18 серпня

Десятки медіа очікувано пишуть про переговори Володимира Зеленського та європейських лідерів із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Втім, оскільки інсайдерської інформації звідти поки небагато, медіа обмежуються зауваженнями, що за кілька годин до зустрічі росіяни завдали жорстокого удару по Україні, вбивши десятьох цивільних. На це звернули увагу і Reuters, і The New York Times, і Al Jazeera, і The Washington Post. The Atlantic пише, що найнадійніший спосіб гарантувати Україні безпеку — це зробити значно потужнішими її армію та військово-промисловий комплекс, тому що західні союзники не проявили себе як надійні — зокрема в тому, що стосується збройного захисту нашої країни від нападу. А видання про авіацію Skift запевняє, що за перебігом зустрічі у Вашингтоні слідкують, зокрема, менеджери великих авіакомпаній. Через закритий авіапростір над Україною та для багатьох компаній над Росією авіалінії зазнають істотних збитків: рейси тривають довше, на пальне доводиться витрачати більше. Мирна угода й відкриття неба для цивільної авіації сильно полегшили б життя перевізників.

Тимчасом американський журнал The Nation підсумував поточну поведінку Дональда Трампа на міжнародній арені, використавши для цього фразу американського президента, яку той сказав на початку свого першого терміну у 2016 році: «Я самотужки можу дати цьому раду». Він справді вважає, що завдяки своїм незліченним талантам може багато чому дати раду — але реальний світ зазвичай такого підходу не винагороджує. І якщо у внутрішній політиці у Трампа є чимало систем стримувань і противаг, які він ще не встиг чи не може доламати — і вони помʼякшують його норов, то в міжнародній політиці люди змушені спостерігати Трампа у всій красі. І стає очевидним, що це людина нарцисична, інтелектуально лінива, непостійна і схильна до конспірологічних фантазій. Він падкий на лестощі й отримує насолоду від приниження інших. В останній тиждень світ бачить це в усіх барвах, пише видання.

Під час його першого терміну Трампа оточували досвідчені бюрократи, які не давали його характеру повністю проявитись на міжнародній арені. Згодом він називав цю десятиліттями створювану систему «глибинною державою», яка заважала йому рухатися вперед. Зараз Трамп дійшов до того, що його бачення російсько-української війни формують лише кілька вкрай лояльних до нього людей — і про тверезі рішення в такому разі йдеться нечасто, пише видання.

Іще після Другої світової війни США були такою собі термоядерною монархією, згадує видання. Спроможність знищувати цілі міста давала Вашингтону інструмент впливу на міжнародній арені, якого досі не мав ніхто. Набута за роки Холодної війни військова міць лише укріпила цей статус. Однак попередні лідери Сполучених Штатів, розуміючи свою силу, усвідомлювали й відповідальність, пише The Nation. Коли відносини з кимось ставали особливо гострими, дипломати використовували інші канали, щоб помʼякшити ситуацію й не допустити катастрофи. Цей підхід — не про Трампа, позиція якого може змінитись кілька разів за тиждень. Своїм бізнесовим підходом він вбиває довіру союзників, а своєю імпульсивністю знищує для багатьох поняття червоних ліній. І це робить світ значно небезпечнішим, оскільки коли червоні лінії неузгоджені між сторонами чи якась із них не має до них поваги — конфлікт не забариться. І спроба завершити російсько-українську війну — просто приклад цього загального правила, підсумовує The Nation.

