Додік програв апеляцію — його остаточно позбавили посади президента Республіки Сербської

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік офіційно втратив свою посаду після того, як Суд Боснії і Герцеговини відхилив апеляцію його захисту на попереднє рішення суду про припинення його повноважень.

Про це пише сербська служба «Радіо Свобода».

Рішення суду є остаточним. Тепер згідно з виборчим законом Боснії і Герцеговини, ЦВК зобовʼязана призначити дострокові вибори президента Республіки Сербської, які мають відбутися протягом 90 днів.

Додік продовжить виконувати обовʼязки президента до загальних виборів, запланованих на жовтень наступного року.

Що передувало

Додік — проросійський прихильник відокремлення від Боснії. Він ініціював закон, який забороняє державній судовій системі та поліції діяти в сербському регіоні, але Конституційний суд Боснії тимчасово призупинив його дію. Цей закон, за зразком російського, передбачає жорсткий контроль над діяльністю громадського сектора в РС. Додік заявив, що закон усе одно впровадять, попри рішення суду.

У березні прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ про арешт Додіка та інших політиків. Їм інкримінували «посягання на конституційний лад». Наказ видали в день, коли Національні збори Республіки Сербської мали обговорити проєкт Конституції, згідно з яким влада автономії хотіла визначити її як державу сербського народу, надати право на самовизначення і створити власну армію. Це суперечить конституції Боснії і Герцеговини.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт Додік перетнув кордон сусідньої Сербії наприкінці березня, їздив до Ізраїлю на конференцію з питань антисемітизму.

Уже 27 березня суд у Боснії і Герцеговині видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у посяганні на конституційний лад.