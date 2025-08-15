Штучний інтелект створив антибіотики проти гонореї та золотистого стафілокока

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту повідомили, що штучний інтелект винайшов два нові потенційні антибіотики, які можуть вбивати стійкі до ліків бактерії гонореї та MRSA (метицилін-резистентний золотистий стафілокок).

Про це пише ВВС.

Ліки створили з нуля за допомогою ШІ. Вчені навчали штучний інтелект, надаючи йому хімічну структуру відомих сполук і даними про те, чи сповільнюють вони ріст різних видів бактерій. ШІ навчався визначати, як бактерії реагують на різні молекулярні структури, складені з атомів вуглецю, кисню, водню й азоту.

Потім застосували два підходи до створення нових антибіотиків за допомогою ШІ. Перший визначав перспективну стартову точку, переглядаючи бібліотеку мільйонів хімічних фрагментів, і будував сполуку далі. Другий давав штучному інтелекту повну свободу дій від самого початку.

Процес розробки також відсіював усе, що виглядало надто схожим на існуючі антибіотики, і намагався гарантувати, що створюють саме ліки, а не плацебо. Також у процесі фільтрували все, що потенційно могло бути токсичним для людей.

Після виготовлення найперспективніші варіанти протестували на бактеріях у лабораторії та на заражених мишах. У результаті це дало два нові потенційні препарати.

Обидві сполуки ще потребують кількох років вдосконалення і клінічних випробувань, перш ніж їх можна буде призначати людям.