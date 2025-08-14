Обговорення першого у світі договору про обмеження пластику зайшло в глухий кут — текст відхилили за крок до підписання

Фінальний раунд переговорів щодо глобального договору ООН з боротьби проти пластикового забруднення, що відбувся в Женеві 13 серпня, завершився безрезультатно. Майже 100 країн відхилили проєкт угоди.

Про це пише The Guardian.

Головним каменем спотикання на переговорах, які тривають уже третій рік, було питання про те, чи обмежувати виробництво пластику, чи зосередитися на його переробці та повторному використанні.

За словами делегата Панами, учасники перемовин мали лише 30 годин, аби знайти рішення, як зупинити забруднення пластиком.

Більшість країн-учасниць переговорів відхилили останній проєкт договору, назвавши його неамбітним. На їхню думку, текст не включає обмеження виробництва та не стосується хімічних речовин, які використовують у виробах з пластику.

Австралія, Канада, Мексика та багато країн Африки й Тихого океану закликали вжити обовʼязкових заходів для обмеження виробництва пластику. Водночас країни-виробники нафти та пластику, зокрема Саудівська Аравія, Росія, Іран і США, хочуть, щоб договір зосереджувався на управлінні відходами.

У новому проєкті є лише одне згадування про виробництво пластику — у преамбулі, де підтверджується важливість сталого виробництва та споживання пластику. Статтю про виробництво з попереднього проєкту вилучили. Також там не йдеться про хімічні речовини та видалено згадку про «повний життєвий цикл» пластику.

Деякі делегати кажуть, що проєкт договору містить прогалини та недоліки, які не відображають масштабів проблеми.

Зокрема, Кенія назвала проєкт «документом управління відходами», який «не має демократичної цінності» для держав, що прагнуть обмежити використання пластику. А Мексика заявила, що він являє собою «кризу багатосторонності».

У Greenpeace новий текст назвали «подарунком нафтохімічній промисловості» та «зрадою людства».

«Не приділяючи жодної уваги виробництву чи шкідливим хімічним речовинам, цей текст прославляє вигадку індустрії про те, що ми можемо вийти з цієї кризи шляхом переробки, ігноруючи першопричину — невпинне зростання виробництва пластику», — заявив голова делегації Greenpeace Грем Форбс.

Переговори щодо підписання угоди продовжать 14 серпня.