Вночі росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Як спрацювала ППО

У ніч проти 14 серпня російська армія атакувала Україну 45 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 2 зенітними керованими ракетами С-300/400.

Про це звітують Повітряні сили.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з таких напрямків, як Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово. Ракети запускали з Курської області РФ.

Дрони атакували Донеччину та Чернігівщину, ракети С-300/400 ― Сумщину. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Ще 21 дрон влучив у 12 місцях.