Вночі росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Як спрацювала ППО

У ніч проти 14 серпня російська армія атакувала Україну 45 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 2 зенітними керованими ракетами С-300/400.
Про це звітують Повітряні сили.
Цього разу росіяни запускали безпілотники з таких напрямків, як Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово. Ракети запускали з Курської області РФ.
Дрони атакували Донеччину та Чернігівщину, ракети С-300/400 ― Сумщину. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Українська ППО знешкодила 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Ще 21 дрон влучив у 12 місцях.