У США стався вибух на коксохімічному заводі. Двоє людей загинули, десяток постраждали

В американському місті Клертон, штат Пенсильванія, 11 серпня стався вибух на сталеливарному заводі U.S. Steel. Двоє людей загинули, ще 10 потрапили до лікарні.

Про це пише Associated Press.

Одного з працівників знайшли живим під завалами за кілька годин після вибуху. Служба надзвичайних ситуацій округу Аллегені повідомила, що пожежа на заводі почалася близько 10:51 за місцевим часом.

Вибух, за яким послідувало кілька менших, відчули в навколишніх громадах. Влада округу закликала місцевих мешканців триматися подалі від місця події, щоб рятувальники могли працювати. Причини вибуху наразі невідомі.

Цей завод вважається найбільшим коксохімічним виробництвом у Північній Америці та є одним з чотирьох основних заводів U.S. Steel у Пенсильванії. На ньому працюють майже 1 400 працівників.

Останніми роками завод у Клертоні постійно перебуває під прицілом через занепокоєння щодо забруднення довкілля.

У 2019 році компанія погодилася врегулювати позов про забруднення повітря, виплативши $8,5 мільйона. За пʼять років по тому вона погодилася витратити $19,5 мільйона на модернізацію обладнання і $5 мільйонів на місцеві ініціативи та програми з очищення повітря в межах врегулювання позову.

Позов виник через пожежу напередодні Різдва 2018 року, яка завдала збитків на $40 мільйонів. Вогонь пошкодив обладнання для контролю викидів, що призвело до повторних викидів діоксиду сірки, йдеться в позові. Після пожежі влада округу Аллегені попередила мешканців про необхідність обмежити перебування на вулиці, а жителі ще протягом кількох тижнів розповідали, що повітря було кислим на смак, мало запах гнилих яєць і було важким для дихання.