Трамп оптимістичний щодо зустрічі з Путіним — на відміну від українців. Світові медіа про російсько-українську війну 7 серпня

Десятки медіа пишуть про ймовірну зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, яка, за словами американського президента, може відбутися вже наступного тижня. Видання відзначають оптимізм американської сторони: «Трамп планує використати силу своєї особистості, вважаючи, що шість місяців непоступливості Москви зникнуть після зустрічі з керівником Кремля віч-на-віч», пише CNN. Однак медіа визнають, що приводів для такого оптимізму мало. Те ж CNN в іншому своєму матеріалі застерігає, що особиста зустріч між падким на лестощі симпатиком «сильної руки» Трампом і досвідченим кадебістом може виявитись пасткою. BBC теж зазначає, що прагнення росіян до миру зараз складно назвати щирим — адже вони вважають, що наразі ситуація на полі бою сприятлива для них. А журналіст The New York Times поспілкувався щодо ймовірних переговорів Трампа і Путіна з українцями — і переконався, що нічого хорошого від російського диктатора вони не чекають.

Утім, уже названі CNN з нагоди зустрічі опублікували пʼять найімовірніших актуальних сценаріїв завершення російсько-української війни. Перший — Путін погодиться припинити вогонь тут і зараз. Він дуже малоймовірний, адже досі росіяни не погоджувались на припинення вогню — лише двічі ініціювали його самі на кілька днів без відчутних наслідків. Путін все ще сподівається, що досі повільний та незначний наступ на фронті до кінця теплого сезону призведе до помітного прогресу.

Другий сценарій — прагматизм і затяжні переговори. Можливо, Путін спробує захопити Покровськ, Костянтинівку і Купʼянськ, а після чергового виснаження російського наступу вже наступного року закріпити ці території за Росією офіційно на переговорах. Можливо, він домагатиметься, щоб замість Зеленського Україну очолила прихильніша до Росії людина.

Третій сценарій — Україна протримається наступні два роки в поточному режимі. За цей час економічні проблеми вже боляче битимуть і по російській державі, і по рядових росіянах, а Європа наростить виробництво озброєння і, можливо, розбереться з тим, який саме наземний контингент і в якої кількості вона відправить в Україну. Можливо, на той час Путін захопить Покровськ, та загалом темп російського наступу наближатиметься до нуля, а фронт з ослаблим ворогом застигне на недалеких від поточних рубежах.

Четвертий сценарій у тексті називається «Катастрофа для України й НАТО». Він передбачає, що росіяни прорвуть українську оборону, вийдуть на рівнинні ділянки між Донеччиною та Дніпром і Запоріжжям і швидко просуватимуться в їхньому напрямку. Стурбована Європа так і не зважиться на збройну участь у війні, США самоізолюються. Такий варіант був би величезною проблемою для європейських держав і кінцем незалежності для України.

І, зрештою, пʼятий сценарій повторює афганську війну для СРСР: отримавши невиразні здобутки, Путін стикається з усе глибшими проблемами через санкції, віддаленням Китаю та Індії через них же, бунтом еліт на кшталт пригожинського «заколоту» влітку 2023-го. На проміжних виборах до Конгресу США перемагають демократи, зовнішня політика країни повертається до типової — опонування Москві та Пекіну. «Путін сильний, доки не здасться кволим — а тоді швидко виявиться критично слабким. Це вже траплялось як із радянською Росією, так й особисто з Путіним», — пише CNN. Щоправда, цей сценарій теж не в інтересах Києва, бо не гарантує безпеки ані Україні, ані регіону, підсумовує автор статті.

