NBC: Спецпосланець США не мав свого перекладача з російської на зустрічах з Путіним — йому перекладали кремлівські

Стів Віткофф, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа, не мав власного перекладача з російської під час трьох зустрічей з Путіним — він користувався послугами перекладачів з Кремля. Цим він порушив дипломатичний протокол і ризикував випустити деталі перемовин.

Про це пише NBC News із посиланням на слова американського чиновника і двох західних посадовців, які обізнані з перебігом переговорів.

Стів Віткофф, який не знає російської, під час перемовин з Путіним 11 лютого, 13 березня та 11 квітня в Санкт-Петербурзі протягом кількох годин «користувався їхніми перекладами».

«Якщо вони розмовляють один з одним російською, він не знає, що вони [Путін та перекладачі] говорять», — зазначило джерело видання.

Водночас Путін, який трохи розуміє англійську, під час офіційних зустрічей користується послугами перекладача. На розмові з Віткоффом 25 квітня поруч із ним були радник Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв — спецпредставник з інвестицій і економічної співпраці. Також у складі команди Путіна був перекладач.

Віткофф не міг перевірити, що саме йому говорили, і міг випустити якісь нюанси в словах Путіна, заявили два колишніх американських посли.

На короткому відео зустрічі, яке виклав Кремль, видно, як Віткофф заходить у кімнату сам і тисне руку Путіну. Схоже, що Віткофф прийшов без радників чи експертів, які зазвичай допомагають американським посадовцям у складних переговорах. Коли до Віткоффа приєдналася жінка, він показав на неї пальцем і сказав: «Перекладач? З посольства? Гаразд».

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол заявив, що користатися послугою кремлівського перекладача було «дуже поганою ідеєю», яка поставила Віткоффа «у справді невигідне становище». Він зазначив, що володіє російською мовою і мав змогу слухати переклад як кремлівських, так і американських перекладачів під час однієї зустрічі — і, за його словами, переклад ніколи не буває абсолютно точним.

Він каже, що наявність американського перекладача на зустрічі також гарантує точніший письмовий запис розмови для інших представників уряду — так званий меморандум бесіди, або memcon.

«В кінці кожної зустрічі, на якій я був присутній, я консультувався з перекладачем, щоб переконатися, що ми все правильно почули, щоб memcon був абсолютно правильним. Ви не можете зробити цього за допомогою російського чиновника», — додав він.

Відсутність детальних нотаток про зустрічі може створити проблеми для інших посадовців адміністрації Трампа, зокрема для держсекретаря Марко Рубіо та спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога. Вони знатимуть, про що Віткофф та Путін домовилися, лише з документа.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що Віткофф дотримується всіх вимог безпеки в координації з Державним департаментом. Команда Віткоффа не відповіла. І Держдеп, і Кремль також отримали запит про коментар.

NBC News також пише, що літак, на якому Віткофф літає до Росії, не має спеціального захищеного зв’язку. Але він користувався захищеним телефоном і робив важливі дзвінки з посольства США ще до вильоту. Про це розповіли двоє західних чиновників (один з них раніше вже згадувався в матеріалі).

У NBC News звернулись до Ради національної безпеки по коментар, але там перенаправили запит до команди Віткоффа — відповіді там не отримали. Також про коментар просили в Держдепу.

Пропозицію про зустріч Трампа з Путіним під час його візиту до Саудівської Аравії наступного тижня відхилили. Усе нібито через те, що Росія не зробила жодних кроків до припинення вогню. Зустріч могла б відбутися, лише якби Москва погодилася припинити вогонь.