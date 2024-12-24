Кабмін пропонує виключити російську та білоруську з переліку мов, що підлягають захисту в Україні

Кабінет міністрів 24 грудня схвалив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов».

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ пропонує слова «Європейська хартія регіональних мов та мов меншин» замінити словами «Європейська хартія регіональних або міноритарних мов». Пропонують також оновити перелік мов, що перебувають в Україні під особливим захистом, забезпеченим хартією.

«[Законопроєктом] передбачено, що в Україні положення хартії будуть застосовуватися до таких мов: болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит», — зазначив Тарас Мельничук.

Отже, в разі ухвалення документа з цього переліку приберуть білоруську та російську мови. Вони перебувають у списку з дня ратифікації хартії в Україні у 2003 році. Тепер відповідний проєкт закону розгляне Верховна Рада.