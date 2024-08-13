NYT: Україна готувала план прориву в Курську область у суворій секретності. Солдати дізнались про нього за добу

Україна надзвичайно секретно готувала план прориву в Курську область Росії. Офіцери дізналися про нього за три дні до наступу, солдати — лише за добу. Журналісти американської газети The New York Times побували на прикордонному пункті «Суджа», який ЗСУ зайняли і майже повністю знищили на початку операції, і розповіли, як Україна готувала вторгнення в Курську область.

Наступ української армії в Курській області, який уже називають першим і найбільшим вторгненням на територію Росії з часів Другої світової війни, триває понад тиждень — з 6 серпня.

«Металеві листи хитаються на вітру, бланки митних декларацій розлетілися всюди, безпритульні собаки бродять під дорожнім знаком з написом «Росія». Повз, здіймаючи куряву, безперешкодно проїжджають українські бронемашини», — так журналіст NYT Ендрю Крамер описав пункт пропуску «Суджа».

На цій ділянці кордону журналісти помітили сліди недавнього бою і ознаки того, що російських військових заскочили зненацька — під ногами дзвенять гільзи, на асфальті лежать скинуті бронежилети, на підлозі в приміщеннях видно плями крові, розкидані бинти. Коли журналісти приїхали на прикордонний пункт, кілька українських військових витягували з-під завалів тіла загиблих російських солдатів і складали їх у мішки для трупів.

Машини української армії проїжджають повз знак «Україна — Росія». The New York Times Тіло загиблого російського військового перед зруйнованим прикордонним пунктом «Суджа» в Росії. The New York Times Машини української армії проїжджають повз знак «Україна — Росія». Тіло загиблого російського військового перед зруйнованим прикордонним пунктом «Суджа» в Росії. The New York Times

Українські війська прорвали слабо захищений кордон, просунувшись на десятки кілометрів углиб території Росії. NYT вважає, що в такий спосіб Київ змінив перебіг війни — особливо на тлі просування російських військ на деяких інших ділянках фронту.

«Я радий їхати на танку в Росію. Це краще, ніж коли вони [росіяни] везли танки в нашу країну», — сказав журналістам український військовий біля дороги за маршрутом постачання військ України. У зворотному напрямку на платформах перевозили пошкоджені бронемашини MaxxPro американського виробництва.

Неподалік дороги кілька будинків знищили російські авіабомби. Там, де дорога проходила високою відкритою рівниною, з усіх боків здіймалися клуби диму.

77-річну Раїсу Усенко евакуювали з будинку в селі Юнаківка в Сумській області, що розташоване менш ніж за 10 кілометрів від Росії. The New York Times

Для України існує безліч ризиків, зазначає газета. NYT стверджує, що Курська операція має змусити Росію передислокувати війська зі східного фронту в Україні, чого досі не відбулося, і отримати важелі впливу для мирних переговорів (які не заплановані). Чи зможе Україна утримувати російські території досить довго для досягнення цієї мети — це питання залишається відкритим.

Лідер РФ Володимир Путін заявляв, що наступ на Курську область не помʼякшить його позицію на переговорах. І навіть коли Росія намагалася відповісти на вторгнення, її війська продовжували завдавати ударів по українських військах на сході України. Але українські бронетанкові колони, що з гуркотом вʼїжджають в Росію, — це визначний поворот у війні.

Українські війська прорвали кордон 6 серпня внаслідок раптової атаки, яка почалася з розмінування шляхів. Українська бронетехніка пробила слабку оборону з російських строковиків і прикордонників.

Зруйнований російський пункт пропуску «Суджа». The New York Times

Україна потайки готувалася до вторгнення в Курську область. Густе листя приховувало важке озброєння. Показові військові навчання маскували пересування військ. Солдати спали в покинутих будинках у селах.

За словами заступника командира однієї з українських бригад, підполковника Артема (його прізвища NYT не називає), про плани наступу знало лише обмежене коло військових. Старшим офіцерам розповіли про підготовку до вторгнення тільки за три дні до його початку, а солдати про це дізнались за день до атаки.

«Ідея про те, що ми дійсно зайдемо на територію Росії, здавалася чимось неймовірним», — сказав військовий.

Притому, стверджує Артем, у міру того як новина про наступ поширювалася серед військових, командири покладалися на розсудливість солдатів і не стали відбирати у них телефони.

Стратегія України полягала в тому, щоб швидко прорвати оборону на кордоні та маневрувати на дорогах, блокуючи російські контратаки та використовуючи особливості ландшафту в цій частині Росії. У Курській області поля перемежовуються озерами і болотами, що, за задумом командування ЗСУ, мало обмежити можливості військ РФ пересуватися бездоріжжям.

Підполковник Артем заявив журналістам, що український наступ уже досяг мети: «Це удар по авторитету Росії, яка вважає себе імперією-переможницею. Ми створили буферну зону всередині цієї країни».