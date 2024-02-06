Іще не ставши президентом США, Трамп уже зрадив Україну. Огляд матеріалів іноземних медіа 5 лютого

До виборів президента США ще багато місяців, однак найбільш імовірний кандидат на цю посаду від Республіканської партії Дональд Трамп уже має вагомий вплив на політику США в питанні підтримки України. Точніше ― зраджує Київ, стверджує колумніст видання Financial Times Гідеон Рахман. Він постійно говорить про те, що військова допомога Україні ― зайвий крок, адже з путіним можна домовитися. Він пропонує прості рішення, які зовсім не факт, що спрацюють, і точно не в інтересах України. Але те, з яким відривом Трамп виграє на внутрішньопартійних виборах у різних штатах, демонструє республіканцям, зокрема тим, що засідають у Сенаті й Палаті представників, що краще кандидату не опонувати.

Так, купка республіканців дійсно скептично налаштовані щодо допомоги Києву, пише Рахман. Але переважна більшість із тих, хто зараз не дає ходу законопроєкту, який включає допомогу Україні, ― просто не хочуть дати Джо Байдену бодай однієї перемоги.

Більше того, на думку Рахмана, навіть якщо Україна почне явно програвати на полі бою ― це буде вигідно республіканцям. Вони будуть раді показати, що Байден нездатен контролювати ситуацію ― ні в Афганістані у 2021-му, ні в Україні у 2024-му, ні на кордоні США з Мексикою. Це може додати Трампу ще кілька відсотків, прогнозує колумніст. Особливо «добре» буде, якщо біда найгостріше відчуватиметься в Україні незадовго до та під час самих американських президентських виборів, призначених на 5 листопада.

А ситуація на фронті справді погіршується ― зокрема, через те, що в ЗСУ поменшало артилерійських снарядів. За словами Рахмана, який посилається на українських військових, через це в армії вже побільшало жертв. А Джек Вейтлінг із британського Королівського обʼєднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) вважає, що проблема потребує якнайпильнішої уваги. За його словами, через брак озброєння ситуація може довго поступово погіршуватися ― а в якийсь момент може статися різкий провал, бо сили оборони не зможуть стримати натиску ворога. Про те, що США не можуть дозволити собі нехтувати постачанням української армії, заявляють і американські топчиновники ― зокрема, директор ЦРУ Білл Бернс, який каже, що «залишити Україну на самоті буде помилкою історичної ваги». А сенатор Марк Ворнер, керівник сенатського комітету розвідки, впевнений, що «в разі перемоги росії в Україні, жодна країна світу ― наш союзник чи ворог ― ніколи не буде нам повністю довіряти». Утім, Трамп до цих заяв глухий ― так, ніби він заборгував щось путіну, стверджує автор колонки.

Поки що кандидат у президенти робить російському диктатору максимально щедру послугу ― і навряд чи він не усвідомлює цього, підсумовує Рахман. «Давно очевидно, що путін ставить на Трампа ― шкільні підручники в росії поширюють трампівську тезу про те, що вибори у 2020 році він виграв. Можливо, Трамп повертає йому послугу ― й це проявиться на полі бою в Україні», ― пише він.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 Buy Me a Coffee 🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]