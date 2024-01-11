Фотограф показав, як горбаті кити створили спіраль Фібоначчі в океані

Полярний фотограф Піт ван ден Бемд показав відео з дрона, який зафіксував візерунок в океані, дуже схожий на спіраль Фібоначчі — відому математичну модель, яка часто зустрічається у природі.

Виявилося, що цей візерунок зʼявився в антарктичних водах завдяки горбатим китам. Під час зйомки тварини полювали, використовуючи так звану техніку годування бульбашковою сіткою — кити пірнають під свою здобич, а потім випускають потік бульбашок зі своїх отворів, щоб захопити рибу ближче до поверхні води.

Коли здобич потрапляє до пастки, кити широко відкривають рота і починають ковтати, зазвичай атакуючи вушко спіралі.

Виконання такої техніки можливе лише за ретельної співпраці двох або більше китів. Таке явище вкотре демонструє, що кити — надзвичайно розумні створіння.

На кадрах ван ден Бемда бульбашкова сітка збігається з ідеальною спіраллю Фібоначчі, також відомою як золота спіраль. У геометрії це спіраль, яка зростає на коефіцієнт φ, відомий як золотий перетин — на кожну чверть оберту, що утворює спіраль.

«Ідеально виконана форма спіралі Фібоначчі зробила це неймовірним. Я цей момент ніколи не забуду», — сказав фотограф.