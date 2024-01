Для перемоги Україні потрібна перевага в технологіях ― що це може бути? Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 4 січня

Видання Wired опублікувало розлогий матеріал про те, як Україна можна перемогти на теперішньому етапі війни ― на основі тез Валерія Залужного, що за поточного рівня розвитку технологій сторони зайшли в глухий кут. У публікації йдеться про те, які саме технології можуть допомогти ЗСУ пробити російські мінні поля й засоби РЕБ.

Досі українці перемагали росіян значною мірою завдяки перевазі в технологіях, відзначає медіа. HIMARS посилили ефективність військ у контрнаступах 2022 року, сучасні мобільні засоби ППО призвели до того, що значно знизилася смертність українських військових від атак російських гелікоптерів. Щоправда росіяни поступово теж вдосконалюються, і ця перевага з часом стала не такою значною. І все-таки, активно застосовуючи повітряні дрони і впровадивши морські дрони, українці вже вплинули на те, як розвиватимуться війни у світі надалі.

Видання називає численні нинішні проблеми української армії ― зокрема нестачу артилерійських снарядів і дефіцит людей. Проте є й суто технологічні перепони, що їх важливо подолати. Наприклад, зменшився час між тим, як військових помітять з ворожого дрона, і атакою з артилерії. Якщо раніше розрив між виявленням і атакою становив близько 10 хвилин, зараз це 2―3 хвилини. Важливо встигнути за цей час атакувати російські позиції та передислокуватися. Спільно з фахівцями НАТО українці зараз шукають рішення, пише медіа.

Наступні кілька місяців обидві сторони, швидше за все, обмежать активні дії на землі, вдаючись переважно до обстрілів з повітря, пише Wired у статті. За цей час і окупанти, і українці спробують провести ротацію сил, зміцнити укріплення, спланувати майбутні наступальні кампанії ― і намагатимуться знову втілити їх, коли настане тепла погода.

«Якщо Україна прагне бути ефективною в наступі цьогоріч, їй доведеться зробити відкриття рівня винайдення пороху, ― робить висновок видання. ― Це можуть бути, наприклад, наземні безпілотники, здатні прориватися крізь російські лінії оборони й розчищати поперед себе щільні мінні поля. Чи, можливо, Україна нарешті знайде спосіб обʼєднати свої повітряні дрони в мережу й досягти таким чином переваги в повітрі. Або ж зробить прорив у радіоелектронній боротьбі, знайшовши спосіб глушити російські системи та нейтралізувати ворожі ракети й КАБи. Київ може отримати далекобійні ракети, про які давно просив, або ж країна почне виробляти їх самостійно». Ключові ж запоруки успіху України, пише Wired ― це стійкість західної коаліції з протидії російській агресії, вміння по максимуму використовувати вже наявну зброю і здатність адаптуватися на ходу.

Також варті уваги матеріал The New York Times про захоплення росіянами руїн містечка Марʼїнка ― найпомітніший здобуток окупантів після взяття Бахмуту, і колонка професора юриспруденції Девіда Супера у The Hill про те, що Україна повільно, але впевнено рухається до перемоги. «Ресурси росії величезні, але не безкінечні. Її падіння буде не таким, як Німеччини в Другій світовій війні, яку поступово заштовхували в межі її кордонів. Швидше за все, росія колапсує раптово, як вона (а також Туреччина, Австрія і Німеччина) зробила це під час Першої світової війни», ― пише він, спонукаючи союзників дочекатися цього моменту.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]