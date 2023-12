Оксфордський словник визнав rizz словом 2023 року

Команда мовних експертів Оксфордського назвала словом року rizz — сленг, що означає романтичну привабливість або чарівність. Гештег з цим словом набрав мільярди переглядів у TikTok.

За даними видавництва Oxford University Press, що видає Оксфордський словник англійської мови, обраний термін окреслює чарівність чи привабливість.

Це слово також вважають скороченою формою харизми (charisma), а ще його можна використовувати як дієслово, часто у словосполученні rizz up, що означає «приваблювати чи спокушати».

«Сплеск використання слова rizz доводить, що слова і фрази, які походять з інтернет-культури, все частіше стають частиною повсякденної мови й будуть продовжувати формувати мовні тенденції в майбутньому», — сказав у своїй заяві президент Oxford Languages Каспер Гратвол.

Експерти обирали слово року серед таких варіантів:

prompt (підказка) – інструкція, яку дають програмі штучного інтелекту, алгоритму тощо, що визначає або впливає на контент, який вона генерує;

situationship – романтичні або сексуальні стосунки, які не вважаються офіційними;

swiftie – палкий шанувальник або шанувальниця співачки Тейлор Свіфт.

Слово rizz опинилося на піку популярності в червні після того, як актора Тома Голланда запитали в інтервʼю Buzzfeed про його харизму, на що він відповів, що у нього «немає ніякої харизми взагалі» (I have no rizz whatsoever, I have limited rizz).