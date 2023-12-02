Орбан все активніше протидіє Україні ― в ЄС міркують, як його вгамувати. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 1 грудня

Віктор Орбан, відданий підтримці росії та путіна, дедалі активніше протидіє Україні, пише POLITICO. Угорський премʼєр і раніше був відомий своїми випадами проти Києва, тезами про ймовірну «постановку» трагедії в Бучі й те, що надання українцям зброї не наближає мир. Утім, раніше більшість його риторики за межами Угорщини ефекту не мала. Тепер же він хоче закрити для України шлях до членства в Євросоюзі: у своїх останніх заявах він запевняє, що не має навіть стояти питання про те, щоб Україна була в Євросоюзі, тож про обговорення умов і графіку її вступу до ЄС годі й казати. На грудневому саміті ЄС, де розглядатимуть питання України, позиція Орбана може зруйнувати всі плани Брюсселю і Києва, пише видання з посиланням на стривожених євробюрократів.

На перший погляд, Орбан просто хоче грошей. Своєю риторикою він нібито намагається розблокувати багатомільярдний пакет дотацій ЄС для Угорщини, які Брюссель припинив надавати через відхід Будапешту від норм демократії та верховенства права. Такий шантаж приносить плоди: частково допомогу розблокували. Однак небезпечніше те, що Орбан намагається спотворити ЄС ізсередини, пише видання. Хоч у самій Угорщині повно урядової агітації, спрямованої проти Брюсселю і «зовнішнього впливу», країна й не думає виходити з Євросоюзу, як це зробила, наприклад, Британія. Орбан вітає прихід до влади євроскептичних і неліберальних політиків на кшталт Герта Вілдерса, партія якого нещодавно перемогла на виборах у Нідерландах. За словами угорського премʼєра, «повіяло вітром змін».

Насправді, зараз у Євросоюзі Орбан скоріше самотній, пише видання. Лояльно налаштованих до росії політиків на кшталт, наприклад, ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, при владі у країнах ЄС немає. У Польщі владу отримали демократичні сили. Орбан усе більше скидається на фріка, якого всі зневажають і критикують.

Насправді, його руйнівний вплив можна обмежити: для цього в Євросоюзу є законні інструменти. Наприклад, можна активувати так званий механізм сьомої статті Договору про Європейський Союз, що передбачає захист від порушення «ключових цінностей» ЄС. І можна, наприклад, усунути Угорщину від голосування за рішення ЄС. Проте, з одного боку, це покаже слабкість Євросоюзу, адже Брюссель таким чином по суті визнає, що не може приборкати токсичного політика. По-друге, це викличе хвилю популізму в самій Угорщині, якою неодмінно скористається Орбан. А по-третє, це стане небезпечним прикладом для інших країн ЄС, адже тамтешні політики зможуть експлуатувати тезу, що їх «покарають», якщо вони не подобатимуться Брюсселю. Тому, найімовірніше, Орбана спробують задовольнити грішми чи переконати дискусіями. І є ризик, що рішення щодо України в грудні взагалі не ухвалять, припускає POLITICO.

Під загрозою через Орбана й рішення про виділення Україні €50 мільярдів протягом наступних чотирьох років. Можливо, цю допомогу доведеться розбити на менші частини й періоди. Однак поки що Київ це не зачепить: бюджет України має достатньо грошей до березня наступного року.

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