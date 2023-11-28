Що таке 500-ті й скільки їх у російській армії. Огляд матеріалів іноземних медіа 27 листопада

Французький суспільний інформаційний мовник France24 опублікував репортаж із Авдіївки ― міста, де з тридцяти тисяч людей залишилося близько 1 750. Тепер це місто військових, які швидко пересуваються автівками, не вмикаючи фар. У жорстоко обстрілюваному росіянами місті ЗСУ мають і позиції, і склади, і штаби. Також вони забезпечують роботу пункту незламності ― єдиного, що лишився в місті. Туди сходяться люди, «їхні сірі обличчя видають втому». У підвальному приміщенні є генератор, тож місцеві можуть тут заварити каву, нагріти їжу, зарядити телефони, обмінятися новинами. Разом із журналістом там перебувало близько п’ятнадцяти людей, а ще четверо котів і три собаки.

Оксана з чоловіком прийшла до пункту зі східної частини міста. До минулого літа вона мала офісну роботу на місцевому коксохімічному заводі. «Я тридцять років вкладала все зароблене в наш дім, ― відповіла вона на запитання, чому досі залишається в місті. ― Першого січня мені виповниться 50 років. Чому це я маю починати життя з нуля деінде?» Інший відвідувач пункту незламності, 65-річний пенсіонер Олександр Макаров живе в девʼятиповерхівці місцевого мікрорайону Хімік. Зараз він виживає завдяки гуманітарній допомозі, їжу готує в печі на дровах. Він визнає, що після 10 жовтня, коли росіяни почали активно атакувати Авдіївку, життя тут стало значно складнішим і небезпечнішим. «Але я місцевий, ― пояснює він, чому тут. ― Я навчався в Донецьку, потім мене відправили до Авдіївки працювати. Де я знайду іншу квартиру? За які гроші?»

Військові тимчасом відзначають, що ворог просувається, оскільки не шкодує людей. Але українцям вдається і успішно відбивати більшість атак, і брати полонених ― з одним із них France24 мали змогу поспілкуватися. Хлопцю 25 років, зізнався, що його кинули під бомби й кулі лише після тижня військової підготовки.

Офіційний інформаційний сайт Ватикану Vatican News зробив коротку публікацію про роковини Голодомору. Журналіст видання описав, як головні офіційні особи України вшанували пам’ять померлих від штучного голоду ― і вказав, що історики сходяться на тому, що це було «сплановане наперед масове вбивство». Також у ватиканському медіа згадали, що росія продовжує атакувати українські порти, провокуючи голод в інших країнах і банкрутства українських фермерів.

Телеканал з американського штату Массачусетс, NBC 10 Boston, опублікував великий матеріал про перехоплені розмови російських військових в Україні. Автентичність записів підтвердили американські експерти, тож немає сумнівів у правдивості скарг окупантів: на те, що росії не потрібна ця війна, на байдужість російських командирів до солдат і про бажання якнайшвидше залишити фронт. Значна частина записів, про які йдеться в публікації, стосуються початку року ― зокрема, кампанії в Бахмуті. Смертність росіян там була такою, що, як зізнався один із солдатів ― іще трохи, і ми самі поведемо українців до Кремля. Особливо російським мобілізованим дошкуляло те, начкільки погане в них забезпечення й стара зброя ― порівняно, наприклад, із «вагнерівцями». У повідомленнях росіян тоді часто почало зʼявлятися слово «пʼятисотий». Так вони називали тих, хто самовільно залишив лінію фронту. Дезертирство в російській армії тоді стало масовим явищем, йдеться в матеріалі.

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