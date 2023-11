HBO перенесла зйомку другого сезону The Last оf Us, бо Педро Паскаль «дуже заклопотаний»

Стримінговий сервіс HBO відклав зйомку продовження серіалу «‎Останній з нас» / The Last оf Us через щільний графік виконавця однієї з головних ролей Педро Паскаля.

За даними Insider Gaming, актор паралельно працює ще над кількома великими проєктами — зокрема над продовженням «‎Гладіатора» Рідлі Скотта та «‎Фантастичною четвіркою» Метта Шекмана, де зіграє роль Ріда Річардса.

Дебютний сезон шоу складався з 9 епізодів, які під час трансляцій мали рекордні перегляди. Згодом «Останній з нас» досяг звання серіалу, який переглядали найбільше на HBO за весь час, та номінували на 24 премії «Еммі». Про те, що серіал отримає продовження, оголосили за два тижні після виходу останньої серії першого сезону у березні 2023 року. А вже у серпні співавтори анонсували аж чотири сезони для постапокаліптичного шоу.

У HBO також повідомили, що другий сезон The Last of Us‎ вийде не раніше 2025 року.

Продовження адаптуватиме другу гру серії The Last of Us Part 2, а дія розгортатиметься після травматичних подій у лікарні Санта-Барбари. Тут також зʼявиться персонаж Еббі, яку потенційно може зіграти Кейтлін Дівер.

Постапокаліптичний серіал «Останній з нас»

Про що серіал. Адаптація популярної відеогри The Last of Us 2013 року від студії Naughty Dog. Гриб Cordyceps, який широко використовують у косметології, почав мутувати та заражати людей по всьому світу. Більшість інфікованих померла, а решта перетворилися на зомбі, чий мозок захопив гриб. Невеликі групи тих, хто зміг врятуватися, намагаються якось налагодити життя, але конфліктують між собою. У США військові створили карантинні зони, де люди перебувають у відносній безпеці, але змушені підкорятися офіцерам. Група «Цикади», що ворогує з військовими, наймає контрабандиста Джоела, щоб вивезти з карантинної зони в Бостоні 14-річну дівчину Еллі. Але виявляється, що Еллі має імунітет від Cordyceps, тому на неї полює багато різних людей. Серед шоуранерів серіалу — Ніл Дракманн, який є одним із засновників студії Naughty Dog і головних розробників гри. Він обіцяє, що серіал буде не просто екранізацією, а доповненням до гри. Зокрема, там будуть епізоди, які вирізали з фінальної версії гри.

The Last of Us / HBO

Що кажуть критики. The New York Times називає серіал чудовим і розумним, але каже, що новим словом у жанрі постапокаліпсису він навряд чи стане. The Washington Post пише, що інколи відмінності між серіалом та грою не мають сенсу, а зроблені просто заради змін, водночас деякі моменти серіалу навіть перевершують гру.