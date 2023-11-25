Проблеми росіян у війні зараз менш помітні за українські. Проте їх не бракує. Огляд матеріалів іноземних медіа 24 листопада

Видання Bloomberg опублікувало розлогий аналіз поточного українського та російського стану справ у війні. Передовсім помітні виклики для української сторони: світ частково переключився на війну в секторі Гази, снаряди постачати стали повільніше, допомога від США під загрозою, особливо якщо кандидатом у президенти від республіканців стане Дональд Трамп, який обіцяє американцям «завершити війну за один день». У ЄС піднімають голову праві рухи, які виступають проти допомоги Україні, а контрнаступ не дав помітних результатів. Європа не виконує обіцянок надати Україні мільйон артилерійських снарядів протягом року, тоді як Північна Корея легко відвантажила росіянам щонайменше мільйон. Наближається погода, за якої ЗСУ ще складніше буде рухатися вперед. Утім, позиції росіян теж не позаздриш, йдеться в публікації. Так, економіка країни не розсипалася, але путін, намагаючись зберегти виплати населенню, продовжує брати гроші з резервів, які рано чи пізно закінчаться. Маючи тимчасову перевагу в бойовій силі, він може спробувати прорвати українську лінію оборони ― однак для активного наступу потрібна масова мобілізація, що є вкрай непопулярною. Поступово витискаючи українців на Донбасі, путін активно втрачає людей. Натомість що довше триває війна, то більше Україна перетворюється на головного стратегічного союзника США в регіоні ― на кшталт Ізраїлю на Близькому Сході. Якщо цей союз зцементується, це буде істотним стратегічним провалом росії, негативні наслідки якого вона відчує і в найближчому майбутньому, і протягом наступних десятиліть, пише видання з посиланням на російських аналітиків.

Також варті уваги матеріал CNN про українські операції на лівобережній Херсонщині та стаття американського мілітарного видання Stars and Stripes про те, що через втрати в Україні росія послабила свою військову присутність у балтійському регіоні.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]